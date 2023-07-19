تراجع أعداد المهاجرين القادمين لدولة الاحتلال

أظهرت معطيات إسرائيلية جديدة، تراجعًا كبيراً في أعداد المهاجرين المستوطنين القادمين لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه وصل منذ بداية العام (29.293) مهاجرًا، في انخفاض بلغت نسبته 19 بالمائة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وأظهرت التفاصيل وصول (22.851) مهاجرًا من روسيا، يشكلون 78 بالمائة من المهاجرين، حيث ارتفعت معدلاتهم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات هجرة يهود أوكرانيا، ووصل هذا العام 1463 مهاجرًا فقط.

وبينت الصحيفة أن هنالك ارتباطاً واضحاً بين تراجع نسب الهجرة هذا العام، وإصرار الائتلاف الحكومي على تمرير قوانين "تقييد القضاء" من جهة أخرى، والدخول في حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني نتيجة لذلك.

وتعيش دولة الاحتلال خلافات سياسية داخلية غير مسبوقة، واحتجاجات شبه يومية، بسبب قوانين تغيير القضاء، تنوي حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها بالكنيست.

المصدر / وكالات