بدران يشيد بتضحيات الشهيد الجريح "عصام دويكات"

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي حسام بدران بتضحيات الشهيد الجريح عصام دويكات من نابلس، الذي ارتقى اليوم الأربعاء.

وتقدَّم بدران بأحر التعازي إلى أهله وإخوانه ومحبيه، وأثنى على صبره وسيرته الطيبة.

وقال إن الأخ عصام دويكات يمضي إلى ربه راضيًا محتسبًا، وهو الجريح المصاب قبل أكثر من ثلاثين سنة.

وأضاف أننا عرفناه في البدايات فكان نِعم الأخ، وما علمنا عليه إلا خيرًا، سائلًا الله له الرحمة والمغفرة.

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ونعت حركة حماس في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى شعبنا الفلسطيني الشهيد البطل عصام جمعة دويكات (50 عامًا)، الذي انتقل إلى رحمته تعالى بعد معاناة وصبر طويل على الإصابة.

وقالت إننا إذ نتقدَّم بالتعزية لذوي الشهيد دويكات ومحبيه، لنستذكر صموده وصبره الأسطوري منذ ثلاثة وثلاثين عامًا، حيث أقعده شلل نصفي على كرسي متحرك على إثر إصابته بنيران قوات الاحتلال الصهيوني خلال انتفاضة الحجارة، أمضاها صابرًا مؤمنًا محتسبًا.

المصدر / فلسطين أون لاين