"واعد" تحذر من خطوات انتقامية للاحتلال بحق أسرى "نفق الحرية"

حذرت جمعية واعد للأسرى اليوم الأربعاء من مغبة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مزيد من مخططاته الانتقامية بحق أسرى "نفق الحرية".

وقالت "واعد" في بيان مساء اليوم، إن "زعم ما تسمى "مصلحة السجون الإسرائيلية" العثور على مواد خطرة وممنوعة مثل "شفرات ومسامير" داخل زنازين عزل أسرى نفق الحرية، يعبر عن مدى هوس الاحتلال من هؤلاء الأبطال وكل أسرانا الأحرار".

وزعمت إدارة سجون الاحتلال، اليوم عن اقتحام قوات القمع هذا الأسبوع لزنازين أسرى "نفق الحرية" الستة من سجن "جلبوع" عام 2021، وأجرت عمليات تفتيش لممتلكاتهم.

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وادعت إدارة سجون الاحتلال، أنها وجدت أدوات محظورة مع الأسرى، مثل "مسامير وشفرات حلاقة ومواد أخرى"، وسيخضعون لإجراءات تنكيلية بسبب ذلك. وفق ما تذرعت به إدارة السجون.

وحذرت جمعية "واعد" من مغبة إقدام الاحتلال على تنفيذ مزيد من مخططاته الانتقامية بحق أسرى نفق الحرية؛ حيث لازالوا يقضون عقوبة العزل الانفرادي منذ عامين في ظروف غاية في السوء والبشاعة.

ودعت "واعد" المؤسسات الدولية للقيام بواجبها وتحمل مسؤوليتها، وليس على الأقل من زيارة عاجلة للاطلاع على أوضاع الأسرى المعزولين وإرغام الاحتلال على إنهاء سياسة العزل الانفرادي الذي يفتك بأسرانا الأبطال.

وفي 6 سبتمبر/ أيلول 2021، نجح 6 أسرى من انتزاع حريتهم عبر حفر نفق في سجن جلبوع الأكثر تحصيناً في عملية عرفت اعلامياً بـ "عملية نفق الحرية"، قبل أن يعاد اعتقالهم بعد أيام من التحرر.

المصدر / فلسطين أون لاين