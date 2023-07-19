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قرار بوكيتينو مدرب تشلسي بشأن لوكاكو

19 يوليو 2023 . الساعة 18:15 بتوقيت القدس
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قرار بوكيتينو مدرب تشلسي بشأن لوكاكو

ألمح الأرجنتيني ماوريسيو، بوكيتينو مدرب تشيلسي الإنجليزي، إلى أن مسيرة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو انتهت بصورة مؤكدة مع النادي اللندني.

وقال بوكيتينو في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" حول قرار استبعاده لوكاكو عن تحضيرات الفريق قبل بدء الموسم المنتظر: "يعمل لوكاكو وتشيلسي على إيجاد الحل الأفضل للطرفين".

وتابع: "من الواضح أن القرار اتخذ من جانب اللاعب أيضًا، نتصرف في تشيلسي بناء على هذا القرار، النادي واللاعب يريدان قرارًا متفقًا عليه".

وحسب "فوتبول لندن" فإن لوكاكو كان من المقرر له الوصول إلى مقر تشيلسي رفقة أوباميانغ وحكيم زياش، من أجل الاجتماع مع المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن هذه العودة تأجلت دون سبب واضح.

وفسرت مصادر صحفية تأجيل عودة الثلاثي إلى تشيلسي، كخطوة تمهيدية من أجل التعجيل برحيلهم عن "ستامفورد بريدج" خاصة مع عمل إدارة النادي المتسارع على التخلص من عدة لاعبين هذا الصيف، وهو ما تحقق برحيل عدد كبير منهم حتى الآن.

ومنذ ذلك الوقت، ارتبط اسم لوكاكو بالعديد من الأندية الأوروبية مثل يوفنتوس الإيطالي، إلى جانب رغبة أندية في الدوري السعودي بالحصول على خدماته.

وينتهي عقد النجم البلجيكي مع تشيلسي في 30 يونيو/ حزيران لعام 2026، وسط توقعات بأن يوافق البلوز على التخلي عن خدماته مقابل 40 مليون يورو.

جدير بالذكر أن روميلو لوكاكو ظهر في 59 مباراة مع تشيلسي عبر فترتين، أحرز خلالها 15 هدفًا مع تقديم 3 تمريرات حاسمة، بإجمالي 3214 دقيقة لعب.

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