الاحتلال يمدّد اعتقال 8 مقدسيين بينهم فتية ويحكم على شاب بالسجن

مدَّدت محاكم الاحتلال في القدس اعتقال عدد من الشبَّان المقدسيين، وحكمت على شاب بالسجن الفعلي.

وذكرت مصادر مقدسية أن محكمة الاحتلال، قضت بسجن الشاب المقدسي سعد القمبر من بلدة جبل المكبر بالسجن ٨ أشهر.

بالتزامن مع ذلك، مدَّدت سلطات الاحتلال اعتقال ثمانية مقدسيين معظمهم شبَّان وفتية، لفترات متفاوتة.

وطالت قرارات التمديد المقدسي محمد غيث حتى الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ومحمد عبيد حتى تاريخ 15 من نوفمبر، ومحمد حمد حتى يوم الجمعة المقبل، والفتى المقدسي مالك بوجه حتى 7 أيلول/ تموز المقبل، والفتى المقدسي علي علقم حتى يوم الجمعة، والشاب محمد عبد الجبار حتى تاريخ 13 أيلول.

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وكذلك مدَّدت محكمة الاحتلال اعتقال الشاب المقدسي محمود الشخشير لفترة إضافية، علماً بأنه معتقل منذ أحداث المصلى القبلي في ليلة الرابع عشر من رمضان الماضي.

ومدَّدت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب المقدسي أكثم نهاد من بلدة جبل المكبر حتى تاريخ 6 أيلول المقبل.

وصعَّدت قوات الاحتلال من اعتقال المقدسيين والتنكيل بهم على خلفية رباطهم في المسجد الأقصى، وما يُنشر على منصَّات التواصل الاجتماعي.

وخلال النصف الأول من العام 2023، نفذ الاحتلال 1523 حالة اعتقال، واقتحمت قوات الاحتلال منازل عشرات الأسرى المقدسيين، تنفيذًا لقرار وزير الحرب مصادرة وحجز ممتلكات أسرى القدس.

وشهدت ذات الفترة 682 قرار إبعاد ومنع سفر عن القدس والمسجد الأقصى واستهدفت بشكل خاص نشطاء ومرابطين.

المصدر / فلسطين أون لاين