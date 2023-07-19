القسَّام: سلاح غزة أكثر تطورًا وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة أكبر مما يقدّر

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن غزة اليوم أقوى، وسلاحها أكثر تطورًا وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة هو أكبر مما يقدّر،

وشدَّدت الكتائب في كلمة خلال افتتاح فعاليات ذكرى عملية "أبو مطيبق" والتي أقيمت شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة عصر اليوم الأربعاء، بأن غزة "ستكون لها اليد العليا في المعارك القادمة"، متابعة "غزة هي الحصن الحصين والقلعة العصيّة المدافعة عن المقدَّسات".

وأشارت إلى أن العمليات من نقطة صفر شكَّلت علامة فارقة في معركة العصف المأكول، وأن الحرب البرية كانت وبالًا على المحتل وفرصة لأسرانا بالحرية من السجون.





وأكملت: "معركة العصف المأكول أسست لمرحلة جديدة في التجهيز والإعداد، ودخلت طرازات جديدة من الصواريخ للخدمة"، موضحة أن العصف المأكول أثبتت رشد المقاومة في معركتها مع الاحتلال.

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وقالت كتائب القسام، إن العمليات خلف الخطوط والاشتباكات من نقطة صفر خلال معركة "العصف المأكول" شكّلت علامةً فارقة، وفصلًا ملحميًّا من فصول بطولات القسَّام.

وشدَّدت على أن معركة العصف المأكول أسَّست لما بعدها من ندية مع المحتل، ومعادلاتٍ جديدة، والمزيد من الإعداد والصناعات العسكرية أكثر تطوراً.

وأوضحت أن نتائج معركة العصف المأكول قادت المقاومة إلى الأداء الأسطوري خلال معركة "سيف القدس" والتي شكَّلت منعطفاً مهماً في الصراع مع المحتل، وفرضت واقعاً مختلفًا على الأرض، وقواعد اشتباكٍ جديدة، ورسَّخت مبدأ الترابط بين الجبهات والساحات.

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وبيّنت أن عمليات المقاومة في الضفة والقدس امتداد لمعركة العصف المأكول.

وأكدت "عهدنا للأسرى والمسرى أن تبقى عند حسن الظن، وسيكون أسرانا على موعد قريب مع الحرية".

ويوافق اليوم الذكرى التاسعة لتنفيذ كتائب القسام عملية إنزال خلف خطوط العدو عبر نفق أعد مسبقاً، يصل الى منطقة "الأحراش" خلف موقع أبو مطيبق العسكري، مما أسفر عن مقتل سبعة من جنود الاحتلال وغنم قطعتي سلاح من نوع "M16.









المصدر / فلسطين أون لاين