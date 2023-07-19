"القسام" تنعى قائداً ميدانيًّا توفي جرَّاء حادث سير

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، القائد الميداني خضر الغلبان، والذي توفي على إثر حادث سير اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان النعي: "تزفُّ كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين: القائد الميداني/ خضر محمد موسى الغلبان (36 عاماً) من مسجد "أبو عبيدة" من مدينة الزوايدة وسط قطاع غزة".

وقال البيان، "إن الغلبان تُوفي اليوم الأربعاء على إثر حادث سير، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

ووفق بيان لشرطة المرور والنجدة، فإن الغلبان تُوفي ظهر اليوم في حادث سير على شارع صلاح الدين قرب مفترق السوافيري جنوب دوار دولة، جنوب مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين