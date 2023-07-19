فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القسَّام: سلاح غزة أكثر تطورًا وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة أكبر مما يقدّر

"القسام" تنعى قائداً ميدانيًّا توفي جرَّاء حادث سير

ناشطة جنوب أفريقية: الإطاحة بالاحتلال يتم عبر النضال والمقاومة

هيئة مقدسية تدين اقتحام المستوطنين كنيسة مار الياس في حيفا

تحذير من "أزمة مأساوية".. حقوقي: البطالة تفتك بفلسطينيي لبنان

"حماس" تدين قرار الكونغرس الأمريكي بنزع صفة العنصرية عن دولة الاحتلال الإسرائيلي

تراجع كبير في أعداد المستعمرين اليهود المُستقدمين لدولة الاحتلال

تفاصيل جديدة حول صرف المنحة القطرية والمستثنون منها

"الكسواني" يدعو للرباط في الأقصى لحمايته من اعتداءات الاحتلال

"حماس" بنابلس تنعى الشهيد الجريح عصام دويكات

"القسام" تنعى قائداً ميدانيًّا توفي جرَّاء حادث سير

19 يوليو 2023 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
...

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، القائد الميداني خضر الغلبان، والذي توفي على إثر حادث سير اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان النعي: "تزفُّ كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين: القائد الميداني/ خضر محمد موسى الغلبان (36 عاماً) من مسجد "أبو عبيدة" من مدينة الزوايدة وسط قطاع غزة".

وقال البيان، "إن الغلبان تُوفي اليوم الأربعاء على إثر حادث سير، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

ووفق بيان لشرطة المرور والنجدة، فإن الغلبان تُوفي ظهر اليوم في حادث سير على شارع صلاح الدين قرب مفترق السوافيري جنوب دوار دولة، جنوب مدينة غزة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#حماس #غزة #ككتائب القسام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة