القانوع يدعو الأمة لإسناد حقيقي للقدس وحمايتها

دعا الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع الأمة ومكوناتها كافة لتشكيل حالة إسناد حقيقي لمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وأن تكون قضيتها على رأس أولوياتها.

كما دعا القانوع في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه لإفشال مخططات الاحتلال.

وقال الناطق باسم حماس: "إنّ الاحتلال يدرك أنّ شعبنا الفلسطيني يلتفّ ويلتحم حول قضية القدس، وأنه قادر على إفشال مخططاته التهويدية"، مشددًا على أنّ المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير الواقع في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

ونبّه إلى أنّ حكومة الاحتلال الفاشية تسعى لحسم الصراع من خلال شنّ حرب دينية على مقدساتنا، لافتًا إلى أنّ الحرب الدينية تستهدف مدينة القدس كاملة بهدف تغيير معالمها وحسم الصراع فيها.

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وأشار القانوع إلى أنّ الحرب الدينية التي تشنها حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى تتطلب من شعبنا والأمة العربية والإسلامية تعزيز صمود المقدسيين، مؤكدًا أنّ شعبنا الفلسطيني لن يسمح للاحتلال ببسط سيطرته على المسجد الأقصى المبارك.

وشدّد القانوع على أنّ المقاومة ستبقى مُشرعة في وجه الاحتلال الصهيوني، مشيرًا إلى أنّ أهلنا في القدس المحتلة يستندون إلى مقاومة قادرة على نصرتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين