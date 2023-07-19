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تراجع كبير في أعداد المستعمرين اليهود المُستقدمين لدولة الاحتلال

19 يوليو 2023 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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مستعمرون يهود استقدمتهم دولة الاحتلال- أرشيف

أفادت تقارير رسمية، بتراجع كبير في أعداد المستعمرين اليهود القادمين لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي، ما يهدد التفوق الديمغرافي الذي يشغل بال حكومات الاحتلال المتعاقبة على مر السنين.

وربطت التقارير ذاتها، هذا الانخفاض بالتعديلات القضائية ( خطة إضعاف القضاء) وما يرافقها من حالة عدم استقرار داخلي.

وحسب معطيات نشرتها ما تسمى "وزارة الهجرة الإسرائيلية" فقد وصل إلى دولة الاحتلال منذ بداية العام ما مجموعه 29.293 مستعمراً، في انخفاض بلغت نسبته 19% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، حيث وصل 78% من المستعمرين اليهود الروس.

وبتفصيل أكثر، وصل 22.851 مستعمراً من روسيا، حيث ارتفعت معدلات استقدام اليهود من روسيا لدولة الاحتلال منذ الحرب الروسية مع أوكرانيا، في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات استقدام يهود أوكرانيا والتي وصلت هذا العام 1.463 مستعمراً فقط.

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#مستوطنين #هجرة اليهود #مستعمرين

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