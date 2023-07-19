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حمّل الآن.. كشف نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين

19 يوليو 2023 . الساعة 14:06 بتوقيت القدس
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حمّل الآن.. كشف نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين.png
غزة/ محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، صباح اليوم الخميس الموافق 20/7/2023، خلال المؤتمر الصحفي، نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين.

وبلغ عدد الطلبة المتقدمين للحصول على شهادة الثانوية العامة توجيهي هذا العام في فلسطين، نحو 87 ألف 826 طالب وطالبة، منهم 38 ألفًا و810 في قطاع غزة، و49 ألفًا و7 في الضفة الغربية.

وفي الفرع العلمي بلغ عدد الطلبة نحو 24 ألفاً و540 في الضفة وقطاع غزة، وفي الفرع الأدبي بلغ عددهم نحو 54 ألفا و641، وفي ريادة الأعمال بلغ نحو 3917، والشرعي نحو 1242، وفي الفروع المهنية بلغ نحو 3486 طالب وطالبة.

موزعون على 721 قاعة، منها 489 قاعة في الضفة الغربية و232 قاعة في القطاع، بالإضافة إلى 5 قاعات خارج الوطن.

ويستعرض لكم موقع "فلسطين أون لاين" كشف نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في الضفة وغزة بالأسماء، على النحو التالي:

كشف أسماء جميع الطلبة في الثانوية العامة توجيهي 2023 في محافظات الضفة الغربية.. اضغط هـــــنا.

كشف أسماء جميع الطلبة في الثانوية العامة توجيهي 2023 في محافظات قطاع غزة.. اضغط هـــــنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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