أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول صرف المنحة القطرية والمستثنون منها.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أنه منذ أن بدأ العمل بالمنحة القطرية في العام 2018-2019 تم اعتماد 169 ألف حالة، تقلص هذا العدد ليصل إلى 96 ألفًا.

وقدمت الشكر إلى سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ومعالي وزير الخارجية وسعادة السفير محمد العمادي واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والكادر العامل في ملف المنحة القطرية في وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات.

وذكرت الكحلوت أنّ المنحة قامت باستثناء كلًّا من:

تصاريح العمال في الداخل المحتل. حالات الوفاة. مخالفة المعايير الخاصة بالمنحة القطرية مثال: (مطلقة تزوجت – مواطن حصل على وظيفة الخ..). منتفعي الشؤون. موقوف أمم متحدة.

وذكرت أنه خلال الشهور الفائتة كان يتم استكمال كشف المنحة القطرية من حالات منتفعي الشؤون المعتمدة حسب معيار عدد مرات الاستفادة، مشيرة إلى أنه تم ارسال 132 ألف حالة للاعتماد، وقد تم الموافقة على 66 ألف أسرة.

ونوهت إلى أن الذين تم الموافقة عليهم "سيجدوا مصطلح قيد الدراسة في حسابهم الموحد وهذا يعني عدم المراجعة أو تقديم شكوى وأنه هناك جهود تبذل من أجل إدراجهم"، أما بخصوص الـ66 ألف أسرة المعتمدة أسمائهم فهم موزعين على النحو التالي:

14 ألف من منتفعي الشئون. 42 ألف معتمد نهائي، وهؤلاء تم اخضاعهم ومطابقتهم لمعايير ومحددات الخاصة بالمنحة القطرية وقد تقرر الصرف لعدد 27.600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49

وذكرت أن تفاصيل كشف 42.300 وكيف وصل العدد إلى 27.700 جاءت على النحو التالي:

• تم إيقاف 1300 تصاريح عمل داخل دولة الاحتلال.

• تم إيقاف 4000 حالة خارج البلاد.

• يوجد 10.000 حالة معتمدة ولكن تم إيقافها مؤقتاً بسبب عدم وجود رقم جوال.

ونوهت إلى أن بإمكان لم يكن لديه رقم جوال معرفة أنفسهم عبر رابط التسجيل الموجد الخاص بهم على الحاسوب الحكومي التابع لوزارة الاتصالات.

آليات الصرف

وبينت الكحلوت أن المنتفعين القدامي من المنحة القطرية يصرف لهم شهرين وشهر بدون (يعني مرتين كل ٣ شهور).

وأشارت إلى أن المنتفعين الجدد عددهم 27600 يصرف لهم شهر بعد شهر (يعني مرة كل شهرين).

وأكدت أن الصرف ضمن هذه الآليات قابل للتغيير في حال إضافة أسماء جديدة أو غير ذلك.

وحول آليات تحديث بيانات المستفيدين الكترونياً، أعلنت تعلن وزارة التنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة تحديث بيانات المنحة القطرية.

فيديو توضيحي

ونوهت إلى أنه سيتم إطلاق الخدمة ونشر فيديو توضيحي في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت القادم لكيفية تحديث البيانات والاطلاع على حالة المواطن (معتمد – مرفوض موضحاً سبب الرفض مع وجود رابط للشكاوى إن كان للمواطن شكوى – غير مسجل ويتيح الرابط تحديث للمواطنين بياناتهم مع ضرورة أن يعلم المواطن أن تسجيله لا يعني قبول الطلب والإدراج ضمن كشوفات المنحة القطرية).

ودعت المواطنين للتعاطي مع الشكاوى الإلكترونية، مشيرة إلى أن يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع يتم استقبال الشكاوى في مقر الوزارة.

المصدر / فلسطين أون لاين