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"حماس" بنابلس تنعى الشهيد الجريح عصام دويكات

19 يوليو 2023 . الساعة 13:54 بتوقيت القدس
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عصام دويكات

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إلى شعبنا الفلسطيني البطل، الشهيد عصام جمعة دويكات (50 عامًا)، الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الأربعاء بعد معاناة وصبر طويل على الإصابة، مشاطرة عشيرته الألم بفقدانه.

وقالت "حماس"، في بيان لها: "إننا إذ نتقدم بالتعزية لذوي الشهيد دويكات ومحبيه، لنستذكر صموده وصبره الأسطوري منذ ثلاثة وثلاثين عاما، حيث أقعده شلل نصفي على كرسي متحرك إثر إصابته بنيران قوات الاحتلال الصهيوني خلال انتفاضة الحجارة، أمضاها صابرا مؤمنا محتسبًا".

وسألت الله العلي القدير أن يرحم الشهيد رحمة واسعة وأن يتقبله في عليين وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المصدر / فلسطين أون لاين
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