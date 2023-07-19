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"حماس" تُعزي الجزائر في ضحايا حادث ولاية تمنراست

19 يوليو 2023 . الساعة 13:13 بتوقيت القدس
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حماس تقدم التعازي للجزائر في ضحايا الحادث الأليم

قدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالص التعازي والمواساة إلى الجمهورية الجزائرية الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، في ضحايا حادث المرور الأليم، الذي وقع في ولاية تمنراست جنوبي البلاد.

وقالت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: "نسأل الله تعالى أن يتغمّدهم برحمته الواسعة، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

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وعبرت الحركة عن تضامنها الكامل مع الشعب الجزائري الشقيق في هذا المصاب الأليم، ومشاركتنا ألم عائلات الضحايا والمصابين، داعية المولى سبحانه أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ الجزائر الشقيقة من كل مكروه وسوء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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