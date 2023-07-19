فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الخطيب" يدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والتصدي للاحتلال

حكم من صلى في المسجد وفاتته الجماعة بعذر

"هيئة الأسرى" تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المريض "معطان"

في تجمع "أبو عجاج" يُزاحم المستوطنون المزارعين الفلسطينيين ويحرمونهم المياه

متحدثون: حكومة نتنياهو تسعى لاجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه

فضائية الأقصى تعرض فيلم مهندس العبوات في جنين الشهيد القسامي علي الغول

وفاة منشد وزجال غزة رمضان الصيفي

المكتبة البشرية.. منصة تثقيفية من الحياة الواقعية

مغردون يدشنون هاشتاج "الأقصى في خطر" تنديدًا باقتحامات المستوطنين

عباس و"الحوار الوطني".. مخرج الطوارئ للهروب من السخط الشعبي

"الخطيب" يدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والتصدي للاحتلال

19 يوليو 2023 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
...
الشيخ كمال الخطيب (أرشيف)

دعا نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب، إلى تكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى المبارك، والتصدي لمخططات وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين.

وحذر في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، من خطرٍ شديد يهدد الأقصى خلال المرحلة الحالية، تزامناً مع مخططات الاحتلال والجماعات الاستيطانية، لتحقيق أديولوجية دينية داخل المسجد المبارك.

وأوضح أن المستوطنين باتوا حالياً يقيمون شعائر وطقوس دينية في باحات المسجد، بعدما كانت الانتهاكات تقتصر على الاقتحام في السنوات الماضية.

اقرأ أيضاً: الشيخ كمال الخطيب يدعو للتصدي لـ"مسيرة الأعلام"

وتابع: "هذه القناعات الدينية تُنفذ بدعم رسمي من الحكومة الإسرائيلية"، مبيناً أن اقتحامات المستوطنين لـ "الأقصى" تزداد خطورة في فترة الأعياد اليهودية، حيث يتم استغلالها بشكلٍ صارخ لاستعراض شعائرهم ومحاولة إثبات أحقيتهم في المكان.

ونظمت جماعات الهيكل المزعوم مساء أمس، مسيرة أعلام استفزازية حول أبواب المسجد الأقصى، تحضيراً لما يسمى ذكرى (خراب الهيكل) التي توافق 27 تموز/ يوليو الجاري.

وكانت الهيئة المقدسية لمناهضة الاستيطان أكدت أن مسيرات المستوطنين الاستفزازية عند أبواب الأقصى، تهدف إلى خلق حالة من التدفق اليهودي في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#كمال الخطيب #الرباط في الأقصى #التصدي للاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة