أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة توجيهي 2023 في غزة

غزة/ محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، الخميس 20/7/2023، بمؤتمرها الصحفي، أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة توجيهي 2023 على مستوى قطاع غزة بكافة الفروع.

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدّمين لامتحانات الثانوية العامة توجيهي لهذا العام في الفرع الأدبي على مستوى فلسطين نحو 54641 طالبًا وطالبة، وفي قطاع غزة بلغ عدد الطلبة نحو 26470.

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وكانت آراء الطلاب والطالبات حول امتحانات الثانوية العامة توجيهي لهذا العام في قطاع غزة، في أغلبها بين متوسط إلى سهل، عدا امتحان الكيمياء والأحياء في الفرع العلمي وامتحان مبحث التاريخ والإنجليزي في الفرع الأدبي، فقد كانت آراؤهم في أغلبها متوسطة إلى صعبة.

ونستعرض لكم في موقع " "، أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة توجيهي 2023 على مستوى قطاع غزة بالفرعين العلمي والأدبي، بالاسم والمعدل والرتبة، على النحو التالي:

أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة توجيهي 2023 في قطاع غزة في الفرع العلمي، كالتالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة 1- الأول 2- الثاني 3- الثالث 4- الرابع 5- الخامس 6- السادس 7- السابع 8- الثامن 9- التاسع 10- العاشر

سيتم إضافة الأسماء في حال صدورها عن الجهات المتخصة...

أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة توجيهي 2023 في قطاع غزة في الفرع الأدبي، كالتالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة 1- الأول 2- الثاني 3- الثالث 4- الرابع 5- الخامس 6- السادس 7- السابع 8- الثامن 9- التاسع 10- العاشر

المصدر / فلسطين أون لاين