تراجع أسعار الذهب بارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية، متأثرا بارتفاع طفيف للدولار.

وذكرت وكالة "رويترز" العالمية، أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1976.05 دولاراً للأوقية بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الـ 24 من أيار الماضي عند 1984.19 دولارا أمس.

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ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1980 دولاراً، أما بالنسبة للمعادن الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.06 دولاراً، وتراجع البلاتين بالنسبة نفسها إلى 982.22 دولاراً للأوقية.

وفي السياق، خسر البلاديوم نحو واحد بالمئة مسجلاً 1306.97 دولار بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ الـ 26 من حزيران عند 1325 دولاراً أمس.

المصدر / فلسطين أون لاين