غزة/ محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، الخميس 20/7/2023، بمؤتمرها الصحفي، أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة توجيهي 2023 على مستوى الضفة.

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدّمين لامتحانات الثانوية العامة توجيهي لهذا العام في الضفة الغربية 49486طالبًا وطالبة، مُوزّعين على النحو التالي:

الفرع العلمي 14195.

الفرع الأدبي 28170.

فرع الريادة والأعمال 3523.

الفرع الشرعي 112.

الفروع المهنية 3486.

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وكانت آراء الطلاب والطالبات حول امتحانات الثانوية العامة توجيهي لهذا العام في كافة الفروع في الضفة الغربية، في أغلبها بين متوسط إلى سهل، عدا امتحان مبحث التاريخ والإنجليزي في الفرع الأدبي ومبحث الكيمياء والأحياء في الفرع العلمي، فقد كانت آراؤهم في أغلبها متوسطة إلى صعبة.

ونستعرض لكم في موقع " "، أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة توجيهي 2023 في الضفة بالاسم والمعدل والرتبة بالفرع العلمي، على النحو التالي:

أسماء العشرة أوائل في الثانوية العامة توجيهي 2023 في الضفة في الفرع العلمي، كالتالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة 1- الأول 2- الثاني 3- الثالث 4- الرابع 5- الخامس 6- السادس 7- السابع 8- الثامن 9- التاسع 10- العاشر

سيتم إضافة أسماء الأوائل في حال صدورها عن الجهات المتخصة...

أسماء العشرة أوائل في الثانوية العامة توجيهي 2023 في الضفة في الفرع الأدبي، كالتالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة 1- الأول 2- الثاني 3- الثالث 4- الرابع 5- الخامس 6- السادس 7- السابع 8- الثامن 9- التاسع 10- العاشر

المصدر / فلسطين أون لاين