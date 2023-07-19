فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صبري: تأدية المستوطنين صلوات تلمودية في الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

عباس و"الحوار الوطني".. مخرج الطوارئ للهروب من السخط الشعبي

"الإحصاء": انخفاض مؤشر أسعار الجملة خلال الربع الثاني

مصرع 26 شخصاً في حادث سير جنوبي الجزائر

في فصل الصيف.. أطعمة ومشروبات تحسن جودة النوم

في "بيت مريم" تطهو الشيف "دقاق" بنَفَس وروح والدتها

الأغا يكشف عن فجوة مبلغ تمويل إعادة الإعمار في غزة

المرور: 7 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجلاء ألفي شخص إثر اندلاع حريق بقاعدة عسكرية في القرم

السلطة بوجهين.. الاعتقالات السياسية بأي وجه حق

"الإحصاء": انخفاض مؤشر أسعار الجملة خلال الربع الثاني

19 يوليو 2023 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين خلال الربع الثاني من العام الجاري بمقدار 1.23%، مقارنة بالربع الأول، بواقع 1.73% للسلع المستوردة، بينما سجلت أسعار السلع المحلية ارتفاعاً نسبته 0.15%.

وعزا هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بمقدار 1.32%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات".

اقرأ أيضاً: وظائف شاغرة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

وعدد الفئات التي انخفضت أسعار البيع بالجملة ومنها: "النفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 12.59%، والمشروبات بمقدار 5.89%، والفواكه والخضار بمقدار 4.14%، ومواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بمقدار 2.67%، والمعادن وخامات المعادن بمقدار 1.78%، والوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بمقدار 1.46%، والآلات والمعدات واللوازم بمقدار 0.86%".

وأشار إلى أن أسعار البيع "ارتفعت بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الحيوانات الحية بنسبة 7.57%، والحبوب والبذور بنسبة 3.95%، والسكر والشكولاتة والمنتجات السكرية ومنتجات المخابز بنسبة 2.15%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بنسبة 1.94%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 1.51%".

وبين أن قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية،  سجل انخفاضاً مقداره 0.50%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها والاكسسوارات المتصلة بها بمقدار 25.00%، وبيع قطع غيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات بمقدار 2.62%، كما انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة المركبات ذات المحركات بمقدار 1.13%.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#الإحصاء #الجهاز المركزي للإحصاء #مؤشر أسعار الجملة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة