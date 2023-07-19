غزة/ محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، الخميس 20/7/2023، بمؤتمرها الصحفي، أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في مدينة القدس بكافة الفروع.

وبلغ عدد الطلبة المتقدمين للحصول على شهادة الثانوية العامة توجيهي لسنة 2022-2023 في الضفة الغربية ومدينة القدس الشريف قرابة 49486 طالبًا وطالبة، حسب ما أعلنت الوزارة، مُوزّعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 14195.

الفرع الأدبي 28170.

فرع الريادة والأعمال 3523.

الفرع الشرعي 112.

الفروع المهنية 3486.

اقرأ أيضًا: أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 فلسطين بكافة الفروع

اقرأ أيضًا: أسماء العشرة أوائل في الثانوية العامة توجيهي 2023 في الضفة

اقرأ أيضًا: أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة توجيهي 2023 في غزة

وكانت آراء الطلاب والطالبات حول امتحانات الثانوية العامة توجيهي لهذا العام في مدينة القدس بكافة الفروع، في أغلبها بين متوسط إلى سهل، عدا امتحان مبحث التاريخ والإنجليزي في الفرع الأدبي ومبحث الكيمياء والأحياء في الفرع العلمي، فقد كانت آراؤهم في أغلبها متوسطة إلى صعبة.

وتجدر الإشارة إلى استشهاد طالب من طلبة الثانوية العامة توجيهي لهذا العام برصاص الاحتلال الإسرائيلي، والشهيد هو وديع علي أبو رموز من مدينة القدس الشريف.

ونستعرض لكم في موقع " "، أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في مدينة القدس في فروع العلمي والأدبي والشرعي والريادة والأعمال والزراعي والصناعي والفندقي والاقتصاد المنزلي على مستوى فلسطين لعام 2023 بالاسم والترتيب والمدرسة والحافظة، على النحو التالي:

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في القدس في الفرع العلمي، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة

سيتم إضافة أسماء الأوائل في حال صدورها عن الجهات المتخصة...



أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في القدس في الفرع الأدبي، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في القدس في الفرع الشرعي، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في القدس في فرع الريادة والأعمال، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في القدس في الفرع الصناعي، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في القدس في الفرع الزراعي، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في القدس في الفرع الاقتصاد، على النحو التالي: