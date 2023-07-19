أسماء أوائل الطلبة بالثانوية العامة توجيهي 2023 فلسطين بالفروع كافة

غزة/ محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، الخميس 20/7/2023، بمؤتمرها الصحفي، أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 على مستوى فلسطين في كافة الفروع.

وبلغ عدد الممتحنين للحصول على شهادة الثانوية العامة توجيهي لسنة 2022-2023 في فلسطين وخارجها بلغت 87826 طالبًا وطالبة، حسب ما أعلنت الوزارة، مُوزّعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917.

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.

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وكانت آراء الطلاب والطالبات حول امتحانات الثانوية العامة توجيهي لهذا العام في كافة الفروع، في أغلبها بين متوسط إلى سهل، عدا امتحان مبحث التاريخ والإنجليزي في الفرع الأدبي ومبحث الكيمياء والأحياء في الفرع العلمي، فقد كانت آراؤهم في أغلبها متوسطة إلى صعبة.

ونستعرض لكم في موقع " "، أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي في فروع العلمي والأدبي والشرعي والريادة والأعمال والزراعي والصناعي والفندقي والاقتصاد المنزلي على مستوى فلسطين لعام 2023 بالاسم والترتيب والمدرسة والحافظة، على النحو التالي:

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين في الفرع العلمي، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة 1- الأول 2- الثاني 3- الثالث 4- الرابع 5- الخامس 6- السادس 7- السابع 8- الثامن 9- التاسع 10- العاشر

سيتم إضافة أسماء الأوائل في حال صدورها عن الجهات المتخصة...

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين في الفرع العلمي، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة 1- الأول 2- الثاني 3- الثالث 4- الرابع 5- الخامس 6- السادس 7- السابع 8- الثامن 9- التاسع 10- العاشر

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين في الفرع العلمي، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة 1- الأول 2- الثاني 3- الثالث 4- الرابع 5- الخامس 6- السادس 7- السابع 8- الثامن 9- التاسع 10- العاشر

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين في الفرع العلمي، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة 1- الأول 2- الثاني 3- الثالث 4- الرابع 5- الخامس 6- السادس 7- السابع 8- الثامن 9- التاسع 10- العاشر

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين في الفرع العلمي، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة 1- الأول 2- الثاني 3- الثالث 4- الرابع 5- الخامس 6- السادس 7- السابع 8- الثامن 9- التاسع 10- العاشر

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين في الفرع العلمي، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة 1- الأول 2- الثاني 3- الثالث 4- الرابع 5- الخامس 6- السادس 7- السابع 8- الثامن 9- التاسع 10- العاشر

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين في الفرع العلمي، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة 1- الأول 2- الثاني 3- الثالث 4- الرابع 5- الخامس 6- السادس 7- السابع 8- الثامن 9- التاسع 10- العاشر

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين في الفرع العلمي، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة 1- الأول 2- الثاني 3- الثالث 4- الرابع 5- الخامس 6- السادس 7- السابع 8- الثامن 9- التاسع 10- العاشر

أسماء أوائل الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين في الفرع العلمي، على النحو التالي:

الرقم الاسم المعدل الرتبة 1- الأول 2- الثاني 3- الثالث 4- الرابع 5- الخامس 6- السادس 7- السابع 8- الثامن 9- التاسع 10- العاشر

المصدر / فلسطين أون لاين