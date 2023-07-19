وظيفة شاغرة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

إعلان توظيف صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعلن فيه عن حاجته لتعيين مدير الشؤون المالية Finance Manager .

ستكون هذه الوظيفة في غزة وسيكون مدير الشؤون المالية مسؤولاً عن الإشراف على العمليات المالية وضمان ممارسات الإدارة المالية السليمة داخل المنظمة.

سيكون مدير الشؤون المالية حاسمًا في الحفاظ على الشفافية المالية ، وإدارة الميزانيات ، وإجراء التحليل المالي ، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

نشجع الأفراد المؤهلين المهتمين بالمساهمة في العمل المهم لتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على التقدم لشغل وظيفة مدير الشؤون المالية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

بيانات الوظيفة:

- المسمى الوظيفي: مدير الشؤون المالية Finance Manager

- يقدم تقاريره إلى: المدير العام

- الموقع: مكتب المقر الرئيسي - غزة

- المدة: دوام كامل ، سنة واحدة مع إمكانية التمديد.

- تاريخ البدء المطلوب: في أقرب وقت ممكن

- ملخص العمل: يعتبر مدير الشؤون المالية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عاملاً أساسيًا في الإشراف على العمليات المالية وضمان ممارسات الإدارة المالية الفعالة داخل المؤسسة.

المسؤوليات الأساسية:

- التخطيط المالي والميزنة: التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين لتطوير الميزانيات السنوية ، ومراقبة أداء الميزانية ، وتقديم التوقعات المالية لدعم التخطيط الاستراتيجي وعمليات صنع القرار.

- إعداد التقارير المالية: إعداد تقارير مالية دقيقة وفي الوقت المناسب ، بما في ذلك الميزانيات العمومية وبيانات الدخل وبيانات التدفق النقدي للإدارة الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين مثل المانحين والمراجعين والهيئات التنظيمية.

- التحليل المالي: إجراء التحليل المالي وتفسير البيانات المالية لتحديد الاتجاهات والمخاطر والفرص ، وتقديم التوصيات لتحسين الأداء المالي وتخصيص الموارد.

- إدارة المنح والتمويل: الإشراف على الجوانب المالية للمنح والتمويل الذي يتلقاه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، بما في ذلك إعداد الميزانية ، وإعداد التقارير المالية ، والامتثال لمتطلبات المنح ولوائح المانحين.

- الضوابط الداخلية والامتثال: الحفاظ على ضوابط داخلية وسياسات وإجراءات مالية قوية لحماية أصول المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، وضمان الامتثال للوائح والقوانين المالية ذات الصلة ، وتخفيف المخاطر المالية.

- التدقيق والامتثال الضريبي: تنسيق وتسهيل عمليات التدقيق الخارجية ، وضمان الامتثال لتوصيات التدقيق ، والاتصال مع المراجعين. التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان اللوائح الضريبية.

- الأنظمة والعمليات المالية: تقييم وتعزيز الأنظمة والعمليات والبرامج المالية لتحسين الكفاءة والدقة والأتمتة في الإدارة المالية وإعداد التقارير.

- إدارة الفريق: توفير القيادة والتوجيه لفريق الشؤون المالية ، والإشراف على أنشطتهم اليومية ، وإجراء تقييمات الأداء ، وتعزيز التطوير المهني.

- تطوير سياسة التمويل: المشاركة في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط التمويل والمشتريات لضمان الشفافية والمساءلة والالتزام بأفضل الممارسات.

- أداء أي واجبات أخرى ذات صلة قد يتم تعيينها.

مؤهلات الوظيفة:

- شهادة جامعية بتخصص المالية أوالمحاسبة والأفضلية لدرجة الماجستير

- ما مجموعه 5 سنوات على الأقل من الخبرة في العمليات والتمويل وإدارة البرامج.

- إظهار المهارات الدبلوماسية والإدارية والتواصل بين الأشخاص لضمان التماسك الداخلي بين أعضاء الفريق المتنوعين والمقاولين الفرعيين ، فضلاً عن العلاقات مع أصحاب المصلحة الآخرين.

- خبرة سابقة في العمل مع المانحين الدوليين (بما في ذلك وكالات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) مع التخطيط المالي ورصد المشاريع والتمويل الأساسي.

- إتقان اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثاً).

- مؤمن/ة بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والطفل.

طريقة التسجيل:

- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هو صاحب عمل يتسم بتكافؤ الفرص.

- يتم تشجيع النساء على التقدم لهذه الوظيفة.

- نعتذر مقدمًا حيث سيتم الاتصال بالمرشحين المختارين فقط.

- يتم تشجيع المرشحين المهتمين ذوي التعليم والخبرة ذات الصلة تقديم طلب من خلال الضغط ( هنا )

- علما بأن تقديم الطلب باللغة الانجليزية.

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 25/7/2023 الساعة 3:00 مساءً.