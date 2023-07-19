غزة/ محمد زقوت

تشهد هذه الأيام محركات البحث متابعة من قبل طلبة الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023 وذويهم اهتماماً كبيراً، للبحث عن رابط نتائج الثانوية العامة 2023 في غزة والضفة.

فمنذ الانتهاء من تقديم الامتحانات، أصبح هذه الرابط حيث اهتمام هؤلاء الطلبة، بهدف معرفة نتائجهم وكشف درجاتهم، لما تعنيه هذه المرحلة التعليمية من أهمية كبيرة لدى الطلبة وذويهم.

وبلغ عدد الطلبة الممتحنين للحصول على شهادة الثانوية العامة توجيهي هذا العام، حسب ما أعلنت وزارة التربية التعليم في فلسطين لسنة 2022-2023، يوم السبت الموافق 15/7/2023، نحو 87 ألف 826 طالب وطالبة، منهم 38 ألفًا و810 في قطاع غزة، و49 ألفًا و7 في الضفة الغربية.

وفي الفرع العلمي بلغ عدد الطلبة نحو 24.540، وفي الفرع الأدبي بلغ عددهم نحو 54.641، وفي ريادة الأعمال بلغ نحو 3917، والشرعي نحو 1242، وفي الفروع المهنية بلغ نحو 3486 طالب وطالبة.

موزعون على 721 قاعة، منها 489 قاعة في الضفة الغربية و232 قاعة في القطاع، بالإضافة إلى 5 قاعات خارج الوطن.

ويستعرض لكم موقع "فلسطين أون لاين" رابط نتائج الثانوية العامة 2023 في غزة والضفة، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام النتائج عبر رابط نتائج الثانوية العامة لهذا العام في محافظات فلسطين الجنوبية والشمالية، على النحو التالي:

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 في غزة والضفة والخارج

يمكن لطلبة الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام في جميع محافظات الوطن بقطاع غزة والضفة الغربية وطلبة الخارج، البحث عن النتائج من خلال روابط الفحص بالأسماء وأرقام الجلوس، على النحو التالي:

وتجدر الإشارة إلى أن رابط نتائج الثانوية العامة 2023 في غزة والضفة والخارج لهذا العام، سيتم تفعيل مباشرة بعد عقد المؤتمر الصحفي المرتقب على موقعنا، في موعد إعلان النتائج يوم الخميس 20/7/2023م.

كيفية البحث في رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 في محافظات الوطن والشتات، كالتالي:

يمكن معرفة نتيجة امتحانات التوجيهي 2023 في فلسطين والخارج للدورة الأولى، من خلال خطوات معينة.

1- الضغط على الرابط المطلوب.

2- إدخال رقم الجلوس.

3- الانتظار قليلاً لحين ظهور نتيجتك لهذا العام.

وأخيراً، تعد مرحلة الثانوية العامة التوجيهي من أهم المراحلة التعليمية على صعيد التعليم المدرسي، وتشكل هذه المرحلة مرحلة فاصلة بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي.

المصدر / فلسطين أون لاين