قوات الاحتلال تشنُّ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

ضمن سياساتها اليومية، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ووِفق مصادر محلية، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، صباح اليوم، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وسط مداهمات لمنازل المواطنين.

واعتقلت تلك القوات ما لا يقل عن 4 شبان عُرف منهم وسام أبو سليم، وخليل أبو عالية.

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كما واعتقلت الشاب مصطفى دعامسة عقب اقتحام منزله في منطقة البالوع بمدينة بيت لحم.

وفي طولكرم اعتقلت الشاب زكي الدسوقي عقب اقتحام منزله في الحي الجنوبي بالمدينة.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إيهاب الخواجا بعد اقتحام منزله في بلدة نعلين غرب المدينة.

واعتقلت الشاب منتصر الشيخ بعد اقتحام منزله في بلدة بدو شمال القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين