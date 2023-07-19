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الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس

19 يوليو 2023 . الساعة 08:22 بتوقيت القدس
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مدينة غزة (أرشيف)

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، يكون حارًا الى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس الخميس 20 يوليو

ويوم غدٍ الخميس، يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 21 يوليو

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس

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