رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين

غزة/ محمد زقوت

منذ أن أنهى طلبة التوجيهي 2023 في فلسطين امتحانات الثانوية العامة توجيهي، أصبحت عملية البحث عن موعد إعلان رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 تشهد اهتماماً كبيراً.

وبلغ عدد الطلبة المتقدمين للحصول على شهادة الثانوية العامة توجيهي هذا العام، حسب ما أعلنت وزارة التربية التعليم في فلسطين لسنة 2022-2023، يوم السبت الموافق 15/7/2023، نحو 87 ألف 826 طالب وطالبة، منهم 38 ألفًا و810 في قطاع غزة، و49 ألفًا و7 في الضفة الغربية.

وفي الفرع العلمي بلغ عدد الطلبة نحو 24 ألفاً و540 في الضفة وقطاع غزة، وفي الفرع الأدبي بلغ عددهم نحو 54 ألفا و641، وفي ريادة الأعمال بلغ نحو 3917، والشرعي نحو 1242، وفي الفروع المهنية بلغ نحو 3486 طالب وطالبة.

موزعون على 721 قاعة، منها 489 قاعة في الضفة الغربية و232 قاعة في القطاع، بالإضافة إلى 5 قاعات خارج الوطن.

ويستعرض لكم موقع "فلسطين أون لاين" رابط فحص النتائج بالإضافة إلى كيفية البحث في رابط فحص نتائج التوجيهي لسنة 2022- 2023، على النحو التالي:

رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 في غزة والضفة والشتات

يمكن لطلبة الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية وبالإضافة إلى طلبة الخارج، البحث عن النتائج من خلال روابط الفحص التالية:

كيفية البحث في رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 في محافظات الوطن والشتات، كالتالي:

يمكن معرفة نتيجة امتحانات التوجيهي 2023 في فلسطين والخارج للدورة الأولى، من خلال خطوات معينة.

1- الضغط على الرابط المطلوب.

2- إدخال رقم الجلوس.

3- الانتظار قليلاً لحين ظهور نتيجة امتحانات التوجيهي 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن رابط فحص نتائج الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام، سيتم تفعيل مباشرة بعد عقد المؤتمر الصحفي المرتقب على موقعنا والبحث بكل سهولة عن النتائج، في موعد إعلان النتائج الخميس القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين