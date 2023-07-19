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إصابة عسكريين سوريين في عدوان إسرائيلي استهدف دمشق

19 يوليو 2023 . الساعة 03:01 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان انه تم استهداف محيط العاصمة السورية دمشق بعدة صواريخ إسرائيلية وتم استهداف بعض النقاط في محيط المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأنه حوالي الساعة الثانية عشرة و25 دقيقة بعد منتصف الليل نفذت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدواناً جوياً بالصواريخ من تجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ الاحتلال وأسقطت معظمها.

وأضافت أن القصف أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأشار إلى أن "فرق الإطفاء والدفاع المدني ووحدات الهندسة توجهت على الفور إلى أحد المواقع لإحصاء الأضرار تمهيدا للإعلان عنها رسميا".

المصدر / وكالات
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