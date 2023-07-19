بايدن و"هرتسوغ" يبحثان الملف الإيراني

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، "إسحاق هرتسوغ" في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، التزام الولايات المتحدة بأمن الاحتلال.

وفي السياق، قال "هرتسوغ" إننا تخوض نقاشا مجتمعيا ساخنا "لكن ديمقراطيتنا قوية ومتينة"، وفق تعبيره.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن بايدن ونائبه كاميلا هاريس ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن سيلتقون مع "هرتسوغ"، مساء الثلاثاء.



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وأكد البيت الأبيض في بيان له على أن زيارة "هيرتسوغ" "ستسلط الضوء على شراكتنا الدائمة وصداقتنا. وأن بايدن سيعيد التأكيد على الالتزام الصارم للولايات المتحدة بأمن الاحتلال الإسرائيلي".

ومن المنتظر أن يتوجه "هيرتسوغ" إلى نيويورك بدعوة من رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، ورئيس مجلس النواب الحالي كيفين مكارثي، وفقًا للمتحدث باسم الرئيس.

وستنتهي زيارة "هيرتسوغ"، يوم 22 تموز/يوليو الجاري، بعد لقائه في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش وأعضاء الجالية اليهودية.

المصدر / وكالات