الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّ المعتقل الإداريّ المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان (50 عاما)، لمدة ستة أشهر جديدة.

وأكد نادي الأسير، في بيان له، أن تجديد الاعتقال الإداري للمعتقل معطان في ظل الوضع الصحي الصعب والمقلق الذي يواجهه، هو جريمة مستمرة بحقّه، تشارك فيها أجهزة الاحتلال كافة، لا سيما محاكم الاحتلال، التي تواصل ترسيخ هذه الجريمة عبر قرارتها، وكان آخر ما صدر عنها بشأن قضية المعتقل معطان هو رفض الالتماس الذي تقدم به محاميه للمحكمة العليا للاحتلال، التي تجاهلت وضعه الصحي واستندت إلى رواية النيابة.

وبيّن نادي الأسير، أنّ المعتقل معطان أعيد اعتقاله في شهر تموز 2022، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من الاعتقال الإداريّ السّابق، ومنذ اعتقاله أصدرت بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدتهما 6 أشهر وهذا الأمر الثالث بحقّه، علمًا أن معطان تلقى تهديدات مؤخرًا بالاستمرار باعتقاله إداريًا.



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ولفت إلى أنّ معطان خضع لعدة عمليات جراحية قبل اعتقاله السّابق والحالي، جرّاء إصابته بسرطان في القولون، جرى خلالها استئصال جزء من القولون، وتبين لاحقًا أنّ الخلايا السرطانية لم تنته في حينه، وهناك احتمالية لانتشار المرض، وخلال اعتقاله الحالي تبين وجود كتلة على الرئة.

ومعطان أسير سابق أمضى نحو تسع سنوات في سجون الاحتلال، وهو أب لأربعة من الأطفال، ويحمل شهادة الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشغل منصب مدير عام مكتب نائب رئيس الوزراء في الحكومة العاشرة، بالإضافة إلى كونه أحد الشخصيات الوطنية الفاعلة في برقة.

المصدر / فلسطين أون لاين