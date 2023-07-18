تعليق رودريغو على احتمال انتقال مبابي لريال مدريد

أظهر البرازيلي رودريغو غوس، جناح ريال مدريد، رغبته فيما يخص مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قائلًا إنّه يرغب في رؤيته بالقميص الأبيض، مؤكدًّا في نفس الوقت أنّه لا يمتلك أي معلومات حول ما سيحدث هذا الصيف.



وخلال عطلته في ريو دي جانيرو يسأله الجميع عن أمرين محددين، الأول هو موقف النجم مبابي من الرحيل عن باريس سان جيرمان والانضمام إلى ريال مدريد، والآخر هو موقف المدرب كارلو أنشيلوتي بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرًا وتفيد بأنه سيتولى تدريب منتخب البرازيل في 2024.



وقال اللاعب في تصريحات عبر برنامج "Boleiragem" المُذاع على قناة "Sport tv Brasil": "ريال مدريد يُبرم صفقات جيدة، إنهم يقومون بعمل جيد من خلال جمع خبرة اللاعبين الحاليين مع شباب المستقبل والذين بإمكانهم المساعدة كثيرًا في الوقت الحاضر أيضًا".



وأضاف رودريغو: "لا أمتلك أيّ معلومات حول كيليان مبابي وسننتظر لنعرف ماذا سيحدث. أتمنى أن يأتي. فهو سيساعدنا كثيرًا كما أنه نجم كبير؛ لكننا لا نعلم شيئًا".



وأكمل النجم البرازيلي: "الموقف في ريال مدريد معقد للغاية؛ لأنه كل عام يدور حديث حول انضمام لاعبين أمثال مبابي أو كانتي، وعندما انضممت إلى الفريق كان هناك كلام كثير حول انضمام بوغبا، لا أعلم ماذا سيحدث؟".



وختم تصريحاته بالقول: "أنا في عطلة حاليًا والجميع يسألني عنه (أنشيلوتي)، لا أعرف بما أجيب، كُنا نمزح في البداية؛ لأننا اعتقدنا أنه أمر لن يحدث؛ لكنه فجأة تحوّل إلى خبر، في الوقت الراهن، لديه عقد مستمر مع ريال مدريد، وسنرى ما يحدث، عندما يبدأ الاستعداد للموسم الجديد أول شيء سأفعله هو سؤاله عمّا إذا سيأتي للمنتخب أم لا".

المصدر / فلسطين اونلاين