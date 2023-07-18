أونانا يودع زملاءه في إنتر ميلان قبل انتقاله لمانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية استعداد حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا لإكمال انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.



ووفقًا لما أورده موقع "فوتبول إيطاليا" الناطق بالإنجليزية، نقلًا عن شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" ومراسلها فابريتسيو رومانو، فإن أونانا ظهر اليوم الثلاثاء في مقر تدريبات إنتر ميلان، قبل أن يودع زملاءه؛ تحضيرًا لانتقاله المُنتظر إلى مانشستر يونايتد.



وحسب المصدر نفسه، سيسافر أونانا، الليلة، إلى المملكة المتحدة، من أجل الخضوع للفحوص الطبية، وتوقيع عقود انتقاله إلى مانشستر يونايتد.



ومن المُتوقع أن يلتحق أونانا (27 عامًا) هذا الأسبوع بزملائه الجدد في مانشستر يونايتد، خلال معسكر الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيواصل "الشياطين الحُمر" استعداداتهم للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.



وكانت مصادر صحفية أفادت بتوصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع إنتر، من أجل التعاقد مع أونانا هذا الصيف مقابل 55 مليون يورو (شاملًا الإضافات)، علمًا بأن الحارس الكاميروني انضم إلى قلعة "النيراتزوري" الصيف الماضي عبر صفقة مجانية.



وخاض أونانا 41 مباراة مع إنتر ميلان بالموسم الماضي، مُحافظًا على نظافة شباكه 19 مرة، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



ولعب الحارس الكاميروني دورًا مهمًا في تأهل إنتر ميلان إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل الخسارة 0-1 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنهائي البطولة.

المصدر / فلسطين اونلاين