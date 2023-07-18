المكبر يستغرب تصرف الفيصلي مع لاعبه القنبر

غزة/ وائل الحلبي:

أبدى نادي جبل المكبر استغرابه من تصرف نادي الفيصلي الأردني بالتفاوض مع المهاجم شهاب القنبر، دون الرجوع لناديه رغم تجديد عقده مع المكبر.

وقال محمد عبيدات المشرف الرياضي لنادي جبل المكبر إن الفيصلي قدم عرضا للقنبر بشكل مباشر، لكن الأخير طلب من بطل الدوري الأردني التواصل مع إدارة المكبر مبديا موافقته حال موافقة النادي، لكن هذا الأمر لم يحدث ولم يتم التواصل مع النادي الذي يرتبط به اللاعب.

وأضاف عبيدات أن القنبر تواصل مع إدارة المكبر وأبلغهم بموافقته على عرض الفيصلي، إلا أن الأخير لم يقم بالتواصل حسب الأصول المتعارف عليها، في حال رغبة أي نادي بالتعاقد مع لاعب لا زال يرتبط بنادي أخر.

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وأوضح أن القنبر أبلغ مسؤولي النادي الفيصلي وجود شرط جزائي لفسخ عقده مع المكبر، إلا أن المفاجأة تمثلت في مطالبة اللاعب بفسخ عقده مع نسور الجبل، وهذا ما زاد من استغراب المكبر في ظل عدم اتباع الفيصلي للخطوات المتعارف عليها بين الأندية.

وكان الفيصلي قدم عرضا ضخما للقنبر للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل بقيمة 150 ألف دولار إلى جانب مكافأة الفوز بلقبي الدوري وكأس الأردن ومكافأة في حال صعود الفريق لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وجدد القنبر عقده مع المكبر منتصف شهر يونيو الماضي، رغم تلقيه عدة عروض

من الوحدات وشباب الحسين للانضمام إلى أحدهما، إلى جانب عرض كبير تلقاه من هلال القدس بقيمة 130 ألف دولار.