حمادة: شعبنا لن يصمت أمام جرائم الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الأقصى

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أنّ الاحتلال يتحمل مسؤولية اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى وحمايتهم بتيسير كل السبل لهم.

وبيّن أنّ ما قام به المستوطنون هو تأكيد على نوايا الاحتلال الخبيثة ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك ودور العبادة الإسلامية والمسيحية.

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وشدّد أنّ شعبنا الفلسطيني لن يقف أمام كل اعتداء على الأقصى صامتًا، وأنّ سيف القدس والمقاومة بجنين والشباب الثائر مستعدون لإعادة الكرة إلى الاحتلال.

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ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة بالقدس والداخل المحتل إلى الرباط بالمسجد الأقصى حتى يُفوّتوا الفرصة على الاحتلال.

وطالب الأمتين العربية والإسلامية بنصرة المسجد الأقصى في الوقت الذي يعتدي الاحتلال عليه ويُدنّس دور العبادة.

كما طالب المجتمع الدولي بالكفّ عن تقديم إدلاء الإدانات، وانتهاكات الاحتلال أمام ناظريه ويجب أن يُمارس دوره ضد انتهاكاته.

المصدر / فلسطين أون لاين