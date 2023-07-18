موقف برونو فيرنانديز نجم اليونايتد من اللعب في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن الموقف "النهائي" للدولي البرتغالي، برونو فيرنانديز، صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



ومُنذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في نافذة الانتقالات الشتوية الماضية، مطلع العام الجاري، بالترافق مع تحوُّل ملكية بعض الأندية إلى صندوق الاستثمار السعودي، نجحت الأندية السعودية في ضم نجوم من طراز رفيع على غرار روبرتو فيرمينو الذي وقّع لأهلي جدة والثنائي نغولو كانتي وكريم بنزيما اللذين وقّعا لاتحاد جدة.



ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ناديين (لم يُكشف عن اسميهما) من دوري روشن السعودي قد أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع برونو فيرنانديز؛ لكن البرتغالي رفض فكرة مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" هذا الصيف.



وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد هو الآخر لا يفكر في بيع برونو، حيث تُخطط الإدارة لمنح صاحب الـ"28" عامًّا شارة القيادة، والتي تم سحبها من الإنجليزي هاري ماغواير مؤخرًا.



وخلال الموسم الماضي ارتدى برونو شارة القيادة بسبب غياب هاري ماغواير، ويعتقد أن البرتغالي في الموسم الجديد سيكون القائد الدائم مع توقعات برحيل المدافع الإنجليزي.



وكان فيرنانديز قد انضم إلى مانشستر يونايتد قبل 3 سنوات قادمًا من سبورتينغ لشبونة مقابل 65 مليون يورو ووقّع على عقد مدته 6 سنوات حتى 30 يونيو/ حزيران 2026 مع خيار التوقيع لموسم إضافي.



الجدير بالذكر أن برونو فيرنانديز شارك في 59 مباراة بالموسم الماضي 2022-23، وأسهم في 29 هدفًا حيث سجّل 14 هدفًا وقدّم 15 تمريرة حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين