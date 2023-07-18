المبادرة الوطنية تحذر من خطورة تعدي المستوطنين على المسجد الأقصى

قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، إن قيام المستوطنين بصلوات تلمودية في الأقصى تعدٍ صارخ على حرمته ومحاولة تهويد خطيرة لفرض تقسيم مكاني وزماني فيه.

ونددت المبادرة، في تصريح صحفي، بتأدية المستوطنين صلوات تلمودية في المسجد الأقصى صباح هذا اليوم.

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وأضافت، أن هذا السلوك المشين لسوائب المستوطنين المستعمرين محاولة تهويد خطيرة لفرض الأمر الواقع وتمرير مخططات ما يسمى بالتقسيم المكاني والزماني فيه.

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وحذرت المبادرة، من خطورة التعدي على المسجد الأقصى وتداعياته الخطيرة.

ودعت لتكثيف حملات التصدي للمستوطنين ومنع اقتحامهم وتدنسيهم للمسجد الأقصى واعتداءاتهم على أهلنا في مدينة القدس بغطاء سياسي من حكومته الاحتلال الفاشية العنصرية.

المصدر / فلسطين أون لاين