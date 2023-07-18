نعيم يدعو الأمة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأقصى وحمايته

دعا رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم، الدول العربية والإسلامية، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه التطورات الخطيرة في المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ كل ما يلزم من خطوات لوقف العدوان وحماية المقدسات، ووقف مهزلة "التطبيع"، وقطع أي علاقة مع هذا الكيان، وملاحقة قيادته كمجرمي حرب.

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وأضاف نعيم، أن الصور والفيديوهات التي شاهدناها اليوم لعتاة المستوطنين يؤدون الصلوات التلمودية أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى، مستفزة وتفجّر في داخل كل فلسطيني، بل كل مسلم، حر ثورة من الغضب الجامح.

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وتابع: "على المجتمع الدولي ممثلًا بالأمم المتحدة، تحمّل مسؤولياتها لوقف هذا العدوان وكبح جماح هؤلاء المتطرفين".

وأكد القيادي في الحركة، أن شعبنا الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته وسيقاوم بكل السبل والأدوات لتفكيك هذا الكيان اللقيط وتحرير أرضه ومقدساته.

المصدر / فلسطين أون لاين