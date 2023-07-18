ولي العهد السعودي يبدي إعجابه بسيارة "توغ" التركية

صرح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قجر، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبدى إعجابه بسيارة "توغ" التركية التي أهداها إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.

شاهد | #اردوغان يهدي بن سلمان سيارة "توغ" التركية pic.twitter.com/jp5ihQy1xa — فلسطين أون لايـن (@F24online) July 18, 2023

جاء ذلك في تغريدة للوزير على تويتر، الثلاثاء، نشر فيها مشاهد للرئيس أردوغان والأمير محمد بن سلمان وهما يستقلان سيارة "توغ" تركية الصنع.

وأوضح قجر أن إعجاب ابن سلمان بالسيارة المحلية، "مدعاة فخر للمهندسين الأتراك".

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والإثنين، أهدى الرئيس أردوغان ولي العهد السعودي سيارة "توغ" بيضاء اللون عقب لقائهما الثنائي وترأسهما لمحادثات على مستوى الوفود بمدينة جدة.

وتفحص أردوغان وابن سلمان السيارة لفترة في ساحة "قصر السلام"، قبل أن يعود الرئيس التركي إلى الفندق الذي يقيم فيه بالسيارة "توغ" التي يقودها ابن سلمان.

واللون الأبيض للسيارة يحمل اسم "باموق قلعة"، كناية عن الصخور الكلسية البيضاء التي تشبه القطن في منطقة باموق قلعة السياحية بولاية دنيزلي غرب تركيا.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

المصدر / وكالات