الجزائري سليماني مطلوب في الدوري البرازيلي

كشف الصحفي البرازيلي، روجيريو سكاريوني، عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص الدولي الجزائري، إسلام سليماني، الموجود دون نادٍ حاليًا لانتهاء عقده مع فريق أندرلخت البلجيكي، عندما أكد بأن الهدّاف التاريخي للمنتخب الجزائري مطلوب في نادي كورتيبا البرازيلي الناشط في الدوري البرازيلي الممتاز.



ومنذ انتهاء عقد سليماني (35 عامًا) مع أندرلخت الشهر الماضي تم تداول اسمه في العديد من الأندية في بلجيكا والخليج، مع احتمال تمديد تجربته مع النادي البنفسجي؛ لكن العرض المالي لإدارة الأخير لم يقنع نجم ليستر سيتي الإنجليزي السابق.



ونشر الصحفي البرازيلي تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، قال فيها: "كورتيبا مهتم بالتعاقد مع المهاجم الجزائري، إسلام سليماني، نجم أندرلخت البلجيكي السابق"، مضيفًا: "سليماني لاعب تجربة معروف خاض مونديال 2014 مع منتخب الجزائر، ولعب لأندية معروفة، مثل أولمبيك ليون بفرنسا وسبورتينغ لشبونة في البرتغال وفنربخشة التركي وليستر سيتي الإنجليزي".



ولا يعرف إن كان اهتمام النادي البرازيلي المفاجئ من طرف واحد، في ظل عدم معرفة موقف النجم الجزائري ولا حتى الإشارة إليه، خاصةً أن سليماني كان رفض الرد على العروض الخليجية وأبدى رغبة قوية في مواصلة مغامرته في الدوريات الأوروبية، وهو الذي يستهدف المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.



ويراهن النادي البرازيلي على عدة عوامل من أجل الاستفادة من صفقة إسلام سليماني، وفي مقدمتها إتقانه اللغة البرتغالية وهو الأمر الذي سيسهل مهمة اندماجه في النادي البرازيلي، فضلًا عن تجربته الكبيرة في العديد من الدوريات، ما يشكّل ورقة رابحة لدى كورتيبا الباحث عن ضمان البقاء في الدوري البرازيلي الممتاز.



ويرتبط إسلام سليماني عاطفيًّا بمدينة كورتيبا البرازيلية منذ عام 2014، عندما قاد آنذاك منتخب الجزائر للتأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم، بعد التعادل في المواجهة الثالثة من الدور الأول أمام منتخب روسيا (1-1)، وسجل سليماني هدف التعادل في المباراة التي احتضنها ملعب أرينا دا بايشادا بمدينة كورتيبا.

المصدر / فلسطين اونلاين