بدران: شعبنا مستعد للتضحية لإفشال المخططات الاستيطانية في الضفة والقدس

أشاد عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران، بتصدّي الشعب الفلسطيني ومقاومته للمستوطنين وعدوانهم بالضفة والقدس.

وأكد أن القدس لب وجوهر الصراع بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن الاحتلال يسعى من خلال حكومته الفاشية تغيير واقع القدس ديمغرافيًا وسياسيًا ودينيًا، وأن هناك عمل تهويدي إسرائيلي ممنهج في جميع مناحي الحياة في القدس مدعوم سياسيًا واقتصاديًا.

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وبين أن القدس حاضرة وعلى رأس أولويات حركة حماس وعملنا الميداني، مشددًا أن المقدسيين يسجلون صفحات مشرفة في مقاومة الاحتلال وتثبيت الهوية الإسلامية للقدس.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يفشل مخططات الاحتلال الاستيطانية في الضفة والقدس، وأن المقاومة تدافع بكل ما تملك عن جميع الأراضي الفلسطينية وعنواننا الأول القدس.

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وأشار إلى بسالة وصمود وثبات أهلنا ومقاومتنا تجاه هجمات المستوطنين بالضفة المحتلة، مبينًا أن الشعب الفلسطيني مستعد للتضحية لإفشال مخططات الاحتلال الاستيطانية في الضفة المحتلة.

وأوضح أن شعبنا الفلسطيني استطاع المحافظة على بوصلة المقاومة بفعل الوحدة الميدانية، مؤكدًا أن الفعل المقاوم الفردي بالضفة والقدس أوجع الاحتلال الإسرائيلي وحطم مخططاته.

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واستنكر استهداف السلطة للمقاومين الفلسطينيين في الضفة المحتلة، مثمنًا موقف الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والدولية تجاه سياسة الاعتقال السياسي، مشيرًا إلى أن قمع الحريات في الضفة الغربية لن يمر وسيفسد اجتماع الأمناء العامين.

المصدر / فلسطين أون لاين