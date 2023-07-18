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صفقة برازيلية قوية لنادي النصر السعودي

18 يوليو 2023 . الساعة 17:31 بتوقيت القدس
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صفقة برازيلية قوية لنادي النصر السعودي

أفادت مصادر صحفية بوجود اتفاق شفهي بين إدارة نادي النصر السعودي، ونظيرتها في مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشأن انتقال البرازيلي أليكس تيليس مدافع "الشياطين الحمر" إلى صفوف "العالمي"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريتسيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "النصر اقترب من التعاقد مع مدافع اليونايتد، تيليس".

وتابع رومانو في تغريدته قائلًا: "هناك اتفاق شفهي بين الناديين الإنجليزي والسعودي، في انتظار وصول المستندات؛ للتحقق من التفاصيل"، مضيفًا أن "النصر يريد إتمام صفقتي سيكو فوفانا، وتيليس في الأيام القليلة القادمة".

وفشل المدافع البرازيلي في فرض نفسه أساسيًّا في "أولدترافورد"، منذ وصوله إلى اليونايتد عام 2020، قادمًا من بورتو البرتغالي، مكتفيًا بخوض 50 مباراة مع "الشياطين الحمر"، إلى جانب خوضه الموسم الماضي معارًا إلى إشبيلية الإسباني.

وتخطط إدارة مانشستر لبيع تيليس هذا الصيف، للاستفادة ماليًّا من صفقة انتقاله، في ظل تبقي عام واحد فقط على عقده الحالي، إذ تبلغ قيمته السوقية (7,5) ملايين يورو.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#مانشستر يونايتد #البرازيل #النصر السعودي #أليكس تيليس

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