شرط مانشستر سيتي لبيع رياض محرز للأهلي السعودي

بات الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، على بُعد خطوات قليلة من الانتقال إلى صفوف أهلي جدة السعودي، حسبما أكده خبير الانتقالات الشهير "فابريتسيو رومانو"، الذي أشار إلى أن النادي الإنجليزي يشترط الحصول على مبلغ قدره 35 مليون يورو للموافقة على هذه الصفقة.



وكشف رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إدارة النادي الأهلي قدّمت عرضًا جديدًا إلى السيتي تُقدَّر قيمته بـ21 مليون يورو، بالإضافة إلى 6 ملايين أخرى على شكل مكافآت.



وتابع الصحفي الإيطالي الموثوق في تغريدته قائلًا: "إدارة مانشستر طلبت مبلغ 35 مليون يورو من النادي السعودي نظير الاستغناء عن الجزائري محرز، خلال الميركاتو الصيفي"، مشيرًا إلى أن الأهلي واثق بشكل متزايد من إتمام الصفقة.



وسيصبح الدولي الجزائري ثالث صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي في حال إنهائها قريبًا، بعدما ضمّ سابقًا الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي وقلب الهجوم البرازيلي روبرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول، بينما سيلعب مع مواطنه رياض بودبوز الذي انضم إلى الأهلي قبل عامين.



جدير بالذكر أن عقد محرز مع مانشستر سيتي الإنجليزي ينتهي في صيف 2025، حيث يتقاضى راتبًا يقدر بقيمة 8 ملايين يورو في الموسم الواحد.

المصدر / فلسطين اونلاين