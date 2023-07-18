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حماس: لن نسمح للاحتلال بتمرير مخططاته بالأقصى وسندافع عنه بكل السبل المتاحة

18 يوليو 2023 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
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حماس: لن نسمح للاحتلال بتمرير مخططاته بالأقصى وسندافع عنه بكل السبل المتاحة

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من استمرار اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك وما يتخلله من صلوات تلمودية مستفزّة في ساحاته، في سياق محاولات الاحتلال التهويدية ومخططاته لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

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وأكدت الحركة في تصريح، أن شعبنا الفلسطيني وكل قواه الحية لن يسمحوا بمرور تلك المخططات وسيدافعون عن الأقصى والمقدسات بكل السبل المتاحة، مشددًة على أن الأقصى كان وسيبقى عنوان قضيتنا وجزءًا من عقيدتنا الدينية والسياسية.

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وأشادت بكل فخر واعتزاز ببطولات أهلنا المرابطين في القدس والأقصى، داعيًة إياهم وكل أبناء شعبنا إلى تكثيف الحشد والرباط فيه.

 ودعت الحركة أمّتنا العربية والإسلامية إلى التحرّك الفاعل على كل المستويات الرسمية والشعبية لدعم صمود شعبنا ونضاله المشروع حتى تحرير أرضه ومقدساته، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #حماس #الاحتلال #التقسيم الزماني والمكاني #محمد حمادة

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