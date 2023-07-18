احذروا شرائه.. اكتشاف بكتيريا في حليب أطفال شهير

أصدرت شركة (Materna) ماتيرنا الشهيرة، لإنتاج حليب الأطفال الصناعي، اليوم الثلاثاء، وقف مركب أغذية أطفال، وفق موقع "صدى".

وأوقفت شركة Materna إنتاج مركب أغذية الأطفال بسبب اكتشاف النتائج الميكروبية في المصنع وفي تغليف المنتجات التي لم يتم تسويقها بعد.

اقرأ أيضا: ليس باب الثلاجة.. المكان الأمثل لتخزين الحليب



وأشارت إلى أنه تم اكتشاف البكتيريا التي تعود لعائلة كرونوباكتر خلال الاختبارات الروتينية التي تُجرى بشكل مستمر في المصنع قبل طرح المنتجات في السوق.

وأكدت أنه لم يتم بيع المنتجات التي اكتشفت فيها البكتيريا في المتاجر، وأن جميع منتجاتها الموجودة في السوق تم تسويقها بعد اجتيازها جميع الاختبارات الروتينية والتأكد من سلامتها وفقًا للمعايير والمعايير الصارمة لإنتاج حليب الأطفال.

وقام مفتشو خدمة الغذاء من وزارة الصحة الإسرائيلية بالوصول إلى المصنع فور استلامهم تقرير الشركة حول النتائج في المنتجات، وذلك لتنفيذ ضوابط وعمليات إضافية بهدف التحقق من عدم وجود أي منتجات تشكل مخاطر للصحة.

المصدر / وكالات