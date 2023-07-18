اتحاد كرة القدم يرفض قيد خالد النبريص

مؤمن الكحلوت:

رفض اتحاد كرة القدم قيد اللاعب خالد النبريص على كشوفات نادي اتحاد خانيونس، لحين وصول البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد المصري.

وأكد اتحاد الكرة، أن قيد اللاعب متوقف لحين حل الإشكالية بينه وبين ناديه الإسماعيلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد، أنه سيقوم بقيد اللاعب النبريص، بعد وصول البطاقة الدولية، حسب اللوائح المعمول بها في الاتحاد.

وكان النبريص قد فسخ تعاقده مع النادي الإسماعيلي بقرار من المحكمة الدولية، بسبب عدم حصوله على المستحقات المالية، لكن الإسماعيلي تقدم بطلب استئناف بانتظار القرار النهائي.

وفي سياق منفصل، وافق اتحاد كرة القدم على قيد اللاعب الدولي محمد بلح على كشوفات نادي الصداقة، بعد وصول البطاقة الدولية له من الاتحاد المصري لكرة القدم.

المصدر / فلسطين أون لاين