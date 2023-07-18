"بركة" يحذر من مخاطر تتهدد "الأقصى" بالتوازي مع تقييد عمليات ترميمه

أدان عضو قيادة حركة حماس في الخارج، علي بركة استمرار جرائم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بشكل يومي، مع تعمّد إظهار الطقوس التلمودية للمقتحمين، واستمرار انتهاكاتهم.

وحذر بركة في تصريح وصل " " نسخة عنه، من المخاطر الكبيرة التي تتهدد المسجد الأقصى، بالتوازي مع استمرار الاحتلال في عمليات تقييد عمليات ترميمه وإعادة إعماره".

وأكد أن عمليات المقاومة التي تستهدف جيش الاحتلال والمستوطنين تأتي في سياق الردّ الطبيعي على عدوان الاحتلال المتواصل بحق القدس والأقصى، ورفض مخططات تقسيمه.

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ودعا عضو قيادة حماس "المقدسيين وأهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل لشدّ الرحال نحو المسجد الأقصى، والمكوث في مصلياته وساحاته، خصوصا خلال اقتحامات المستوطنين في الصباح وبعد صلاة الظهر، مما يستدعي بيان أهمية رباط المصلين في ساحاته لعدم ترك المجال أمام المستوطنين لاستباحته، والاستفراد به، لتنفيذ مخطط التقسيم المكاني.

ونبه بركة إلى أن المستوطنين يخططون ويستعدون لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى فيما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" أواخر الشهر الحالي".

وطالب الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف موحد يدين ويندد بجرائم واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين المقدسيين، وإحراق مركباتهم، والاعتداء على ممتلكاتهم في بلدة أبو غوش، في تجرؤ لم يكن لولا دعم وحماية حكومة الاحتلال لهم.

ودعا الفصائل الفلسطينية كافة لتوحيد جهودها من أجل مواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وتقسيم المسجد الاقصى المبارك، وهذا برسم لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد في القاهرة نهاية الشهر الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين