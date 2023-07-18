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الأمم المتّحدة: على العالم "الاستعداد لموجات حرّ أكثر شدّة"

18 يوليو 2023 . الساعة 14:13 بتوقيت القدس
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أعلنت الأمم المتّحدة، اليوم الثلاثاء، أنّه ينبغي على العالم أن "يستعدّ لموجات حرّ أكثر شدّة"، في تحذير يتزامن مع موجة حرّ شديدة يعاني منها سكّان النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال جون نيرن، المستشار رفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في تصريح للصحفيين من جنيف: إنّ "شدّة هذه الظواهر ستستمرّ في الازدياد، وعلى العالم أن يستعدّ لموجات حرّ أكثر شدّة".

وأضاف: إنّ "ظاهرة إلـ نينيو التي أُعلن عنها مؤخراً لن تؤدّي إلا لزيادة وتيرة موجات الحر الشديدة هذه وشدّتها".

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وفي أميركا الشمالية وآسيا وشمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية هذا الأسبوع، بسبب اشتداد موجة الحرّ في النصف الشمالي من الكوكب.

وأوضح أنّ "إحدى الظواهر التي لاحظناها هي أنّ عدد موجات الحرّ المتزامنة في نصف الكرة الشمالي زاد ستة أضعاف منذ الثمانينيات، وليس هناك أيّ مؤشّر على أنّ هذا المنحى سيتراجع"، مستدركاً: "لذلك أخشى أنّنا لم نصل إلى نهاية مشاكلنا وأنّ هذه الموجات سيكون لها تأثير خطر على صحة الإنسان وسبل عيشه".

ودقّت السلطات الصحية في دول عدة في أوروبا، وآسيا، وأميركا الشمالية ناقوس الخطر، وحضّت السكان على شرب المياه، والسوائل، والاحتماء من الشمس، في توجيهات تشكّل تذكيراً جديداً بمخاطر الاحترار العالمي.

ويتوقع أن تزداد موجات القيظ حدة، اليوم الثلاثاء، في بعض مناطق نصف الكرة الأرضية الشمالي، مع حرارة تتجاوز الأربعين درجة مئوية في إيطاليا، وتقارب 48 درجة في سردينيا، ومناطق في اسبانيا تفوق الحرارة فيها المستويات الموسمية الطبيعية بـ15 درجة ومستويات قياسية في الولايات المتحدة وحرائق في اليونان.

المصدر / وكالات
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#الأمم المتحدة #موجات حر

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