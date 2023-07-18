موسكو تحدد مطالبها الاقتصادية لاستئناف الاتفاق المنهار للحبوب

انهار أمس الإثنين، اتفاق الحبوب الروسي الأوكراني الموقع بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، في وقت تتبادلان فيه موسكو والغرب الاتهامات بالتسبب في ذلك.

وفي يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي توقفت "مؤقتا" بعد بدء الحرب الروسية في 24 فبراير/ شباط 2022.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد بدء شن روسيا عملياتها العسكرية.

صفقة الحبوب سمحت لثلاثة موانئ أوكرانية بتصدير 33 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى العالم، منذ تحرك أول سفينة في 1 أغسطس/ آب 2022.

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وتتهم موسكو دول الغرب بعدم التزامها بتطبيق شروط الاتفاقية، ورفع بعض القيود المفروضة على القطاعات التجارية والمالية والمصرفية الروسية، والتي فرضت في أعقاب اندلاع الحرب مع أوكرانيا.

ودعت موسكو إلى رفع العراقيل التي وضعها الغرب على تصدير الحبوب والأسمدة، بالإضافة إلى مطالبتها بإعادة ربط "البنك الزراعي الروسي" بنظام "سويفت" العالمي للتحويلات المالية، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وطالبت باستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار، ورفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، واستئناف عمل خط أنابيب الأمونيا الذي يصل مدينة تولياتي الروسية بأوديسا الأوكرانية.

كما طالبت بإلغاء تجميد الأصول وحسابات الشركات الروسية العاملة في مجال تصدير المواد الغذائية والأسمدة، وهي البنود التي يرفضها الغرب.

المصدر / وكالات