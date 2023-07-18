فوائد سحرية لاستخدام مكعبات الثلج على البشرة

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

وضع مكعبات الثلج على البشرة ليس تقنية جديدة، بل علاج منزلي قديم للحصول على بشرة متألقة ولتعزيز الدورة الدموية في الوجه، خاصة في فصل الصيف الذي يؤدي إلى الإضرار بالبشرة وزيادة التعرق والتعب. هنا أهمّ فوائد استخدام مكعبات الثلج على الوجه:

تقشير البشرة

تعد مكعبات الثلج بديلًا مثاليًّا لمنتجات تقشير البشرة غالية الثمن والتي يُمكن الاستغناء عنها نهائياً. ففرك الوجه بمكعبات الحليب المثلج يساعد في إزالة جميع خلايا الجلد الميتة فضلاً عن تحسين إشراقة ونضارة البشرة بشكل طبيعي. كما أن وضع مكعبات الثلج على الشفتين يساعد في تقليل التشققات وينعم الشفتين.

تقليل انتفاخ العيون

أكثر الأسباب شيوعًا لانتفاخ العيون هي قلة النوم وإجهاد العين، ويتمتع الثلج بقدرته على تخفيف تورمات العين وإزالة انتفاخها بسرعة. وعند إضافة القليل من القهوة السوداء إلى مكعب الثلج وتطبيقه على المناطق المصابة يمكن ملاحظة نتائج أسرع بكثير.

يعالج ويمنع حب الشباب

تعمل مكعبات الثلج كمضادات التهاب، فهي تساعد في تهدئة البشرة الملتهبة وتقلل حجم مسام الوجه، كما أنها تقلل من إفراز الدهون الزائدة التي تعتبر السبب الرئيس وراء حب الشباب مما يساهم في علاجها والتقليل من آثارها في البشرة.

إزالة الهالات السوداء والانتفاخ تحت العين

يعود ظهور الانتفاخات تحت العين والهالات السوداء لأسباب كثيرة كعدم اتباع نظام غذائي صحي وقلة النوم والتدخين والتوتر والتلوث والحساسية إضافة لعوامل وراثية. ويمكن استخدام كمادات الثلج تحت العينين لعلاج الهالات السوداء، عن طريق إضافة ماء الورد وخلطه مع عصير الخيار، ثم تجميد هذا الخليط ووضع مكعب الثلج على منطقة العينين لتعزيز مظهر الجلد.

يخفف من الالتهاب

يمكن استخدام مكعبات الثلج لتخفيف الالتهاب الناتج من التعرض المفرط لحروق الشمس أو الحساسية أو الطفح الجلدي. ويمكن إضافة جل "الأوليفيرا" إلى مكعب الثلج لزيادة فعاليته وذلك لاحتواء هذا الجل على خصائصَ مضادة للالتهابات تساهم بتهدئة البشرة وتقلل الالتهاب والاحمرار. كما يعمل مكعب الثلج كمخدّر موضعي قبل إزالة شعر الحواجب، ويمكن استعمال الثلج مع "الأوليفيرا" للتقليل من ألم إزالة الشعر وتخفيف الاحمرار والتهيج.

غسول للوجه

يُمكن استخدام مكعبات الثلج المحضرة في المنزل كغسول للوجه بمكوّنين هما العسل وعصيرُ الخيار للحصول على بشرة نضرة. ويُعتبر العسل مضاد فطريات لعلاج الالتهابات الفطرية ويساهم في إصلاح البشرة التالفة، بفضل احتوائه على المواد المضادّة للأكسدة. كما يساهم الخيار بترطيب وتهدئة البشرة وتفتيح وتوحيد لونها.

وتساعد إضافة الليمون إلى مكعبات الثلج وتطبيقها على الوجه في تقليل إنتاج الزيت الزائد، لأن لعصير الليمون تأثيرا قابضا للمسامات، إذ يقلل من حجم المسامات الواسعة وينعم البشرة ويقي من الشيخوخة لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التجاعيد والجذور الحرة والخطوط الدقيقة.

يقلل من علامات الشيخوخة

يعمل وضع الثلج على الوجه على تحسين الدورة الدموية في الوجه، ويجعلها مشرقة ويشد الجلد ويمنع ترهله، فاستخدام الثلج وفركه على الوجه يقلل ظهور التجاعيد وآثار الشيخوخة على الوجه. وينصح بوضع الثلج أيضاً بعد وضع قناع الوجه لأنّه يزيد من امتصاص منتجات العناية بالبشرة حيث يغلق مسامات البشرة مما يُعظم الفائدة منها.