فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المحرر خالد السواركة.. من بين قيود الظلام إلى أشعة الحرية

رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين الدورة الأولى

مجموعة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة

"حماس": لابد من تدخل قضائي دولي لوضع حدٍّ لانتهاكات الاحتلال

مجالس بلدية شرق نابلس تطالب اشتية بتنفيذ وعوداته الخدماتية المتكررة

الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

مطلوب مدرسين للعمل في المدرسة القرآنية الماليزية

بين الحفظ السريع للقرآن والمراجعة.. الأوقاف ترصد انقطاع الحُفّاظ عن التثبيت المتقن

42 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في "نفحة"

مسيرات عارمة بـ(إسرائيل) ومتظاهرون يغلقون وزارة "الأمن" ومقر "الجيش"

حصيلة.. الاحتلال يحتجز (131) شهيداً في مقابر الأرقام

18 يوليو 2023 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
...
مقابر الأرقام في الداخل المحتل - أرشيف

أكدت "الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الإحتلال الإسرائيلي، أن عدد الجثامين المحتجزة لدى قوات الإحتلال بلغ منذ العام 2016م (131) شهيداً كان النصيب الأكبر منها لقطاع غزة ب(26) شهيداً.

وقالت في تقريرها نشرته اليوم الثلاثاء: "إن احتجاز جثامين الشهداء فيما يسمى المقابر الجماعية والتي جعلت سجناً للشهداء حتى بعد استشهادهم يعد جريمة قانونية ضد الإنسانية ،و تتطلب وقفة من المجتمع الدولي لإنهاء هذا الملف".

اقرأ أيضاً: إصابات بقمع الاحتلال مسيرة مطالبة باسترداد جثامين الشهداء في الخليل

وذكرت أن الإحتلال يقوم بسرقة أعضاء الجثامين والإتجار بها وإجراء التجارب الطبية عليها وفق ما جاءت به اعترافات المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي في دولة الإحتلال بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين في فترات متفاوتة بين الإنتفاضتين وبحماية قانونية من دولة الإحتلال.

وبحسب معطيات فلسطينية، تحتجز سلطات الاحتلال في ثلاجاتها ومقابر الأرقام نحو 88 جثمان شهيد منذ اندلاع انتفاضة القدس عام 2015.

كما يحتجز الاحتلال جثامين حوالي (253) شهيدًا في "مقابر الأرقام"، أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية، والمحتجز منذ العام 1980.

وفي السياق، يرفض الاحتلال الاعتراف بمصير (68) مفقوداً، أو الكشف عن أماكن وجودهم.

#جثامين الشهداء #مقابر الأرقام #احتجاز جثمان شهيد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023