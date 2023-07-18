استطلاع رأي يكشف عن نتائج صادمة جرّاء الأوضاع الإسرائيلية الداخلية

في ظل حالة التظاهر غير المنقطعة والمتسعة، في ساحة دولة الاحتلال، احتجاجًا على قرارات حكومة بنيامين نتنياهو تجاه "القضاء"، أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي، نتائج صادمة جراء هذه الأوضاع.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي تم نشر تفاصيله اليوم الثلاثاء، أنّ 67% من الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب أهلية، مع تفاقم أزمة ثقة خطيرة بين الشباب الإسرائيلي و"الدولة".

ووِفق نتائج الاستطلاع أيضًا، بلغ حد اعتراف أغلبية المستطلعة آراؤهم بنسبة 54%، بأنهم يفكرون في الهجرة من دولة الاحتلال عقب تدهور علاقاتها الداخلية، وانعدام الأمن الشخصي، والاستقرار.

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وعبّر نحو 52% بأنهم يشعرون بأنّ "الدولة" تُمارس سياسة تمييز، و62% يشعرون بأنهم وحيدون في مواجهة المصاعب التي تعرقل تقدُّم حياتهم المستقبلية، فيما قال 42% إنهم يرون أنّ جيلهم معدوم الحظ.

واليوم الثلاثاء، شارك الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة، احتجاجًا على ما يُعرف بقرارات حكومة نتنياهو تجاه "إصلاح القضاء".

واعتقلت شرطة الاحتلال 17 شخصًا على خلفية المظاهرات الاحتجاجية والتي عدّها مراقبون بأنها الأضخم في تاريخ دولة الاحتلال والأخطر.

وعدّ مراقبون أنّ التظاهرات الجارية، أوقعت شرخًا واضحًا في بُنية المجتمع الإسرائيلي وأحزابه وفئاته.

المصدر / فلسطين أون لاين