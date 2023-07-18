بالأسماء ورقم الجلوس.. رابط نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023

غزة/ محمد زقوت

قررت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي لعام 2023، صباح يوم الخميس الموافق 20/7/2023.

ويتطلع طلبة الثانوية العامة توجيهي وذويهم، إلى هذا العرس الوطني الكبير، والبحث عن نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين بالأسماء وأرقام الجلوس، لمعرفة نتائج أبنائهم.

ويقدم موقع " " خدمة فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين بالأسماء وأرقام الجلوس، وكذلك يوفر العديد من روابط الفحص الخاصة بوزراة التربية والتعليم في فلسطين.

يُشار أنّ عدد الطلبة المتقدمين للحصول على شهادة الثانوية العامة توجيهي لسنة 2022-2023 للدورة الأولى (دورة الراحل الدكتور محمد عواد) في فلسطين وخارجها بلغت 87826 طالبًا وطالبة، مُوزّعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 24540. الفرع الأدبي 54641. فرع الريادة والأعمال 3917. الفرع الشرعي 1242. الفروع المهنية 3486.

رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين بالاسم ورقم الجلوس

يمكن لطلبة الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام في جميع محافظات الوطن والخارج، البحث عن النتائج من خلال الروابط التالية:

انقر على.. رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين وخارجها من خلال رابط موقعنا

انقر على.. رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في قطاع غزة من خلال رابط الوزارة

انقر على.. رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين من خلال رابط الوزارة

كيفية البحث في رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 برقم الجلوس، كالتالي:

يمكن معرفة نتيجة امتحانات التوجيهي 2023 في فلسطين والخارج للدورة الأولى، من خلال خطوات معينة.

1- الضغط على رابط النتائج المطلوب.

2- إدخال رقم الجلوس.

3- الانتظار قليلًا لحين ظهور نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023.

وأخيرًا، من المعلوم أنّ موعد تفعيل رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين بالأسماء ورقم الجلوس، الساعة التاسعة صباحًا من يوم الخميس الموافق 20/7/2023، حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين + مواقع إلكترونية